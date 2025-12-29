Zum Hauptinhalt springen

ZypernDer Inselpräsident, der Europa anführt

Lesezeit: 3 Min.

Nikos Christodoulides, Präsident der Republik Zypern, bei einem Treffen mit Emmanuel Macron Mitte Dezember in Paris.
Nikos Christodoulides, Präsident der Republik Zypern, bei einem Treffen mit Emmanuel Macron Mitte Dezember in Paris. (Foto: Dimitar Dilkoff/AP)

Nikos Christodoulides, Präsident der kleinen Republik Zypern, pflegt gute Kontakte in den Nahen Osten, jetzt übernimmt er für ein halbes Jahr den EU-Ratsvorsitz. Doch auf seiner Insel hat er ein ungelöstes Problem.

Von Raphael Geiger

Nikos Christodoulides ist ein Künstler. Seine Kunst ist es, dass er aus wenig ziemlich viel macht. Bei der Präsidentschaftswahl vor knapp drei Jahren schaffte er es mit 32 Prozent der Stimmen in den zweiten Wahlgang, im kleinen Zypern entsprach das 127 000 Stimmen. Die Stichwahl gewann er dann knapp, dank der Stimmen von konservativen und rechten Zyprern.

Portrait undefined Raphael Geiger

