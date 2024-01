US-Wahlkampf:Eine für alle

Von Peter Burghardt, Ankeny

Ist das die Frau, die diesen Männern gefährlich werden könnte? "Nikki Haley for President", steht auf Wahlkampfschildern, ein paar davon stecken hier draußen im Schnee, in einem Neubaugebiet in Ankeny am Rande von Des Moines, Iowa. Tiefster Winter ist hereingebrochen, weiß, stürmisch und eiskalt. "Was für ein großer Stolz", ruft Nikki Haley drinnen im warmen Lokal ins Mikrofon. "So gut, Sie alle zu sehen, wie Sie an diesem verschneiten Tag den Raum füllen."