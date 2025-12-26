Die US-Armee hat am ersten Weihnachtstag Stellungen der Terrorgruppe Islamischer Staat im Nordwesten Nigerias angegriffen. Präsident Donald Trump schrieb auf seiner Plattform Truth Social von einem „mächtigen und tödlichen Schlag“. Er begründete den Angriff damit, dass in Nigeria Christen getötet würden, „und zwar in einem Ausmaß, wie es während vieler Jahre, ja sogar seit Jahrhunderten nicht gesehen wurde“.