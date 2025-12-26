Zum Hauptinhalt springen

US-Angriff auf Ziele in NigeriaTrump spricht von Schlag gegen Islamisten

Lesezeit: 3 Min.

Eine Rakete mit Ziel Nigeria startet auf einem US-Kriegsschiff, das US-Verteidigungsministerium hat davon ein Video veröffentlicht.
Eine Rakete mit Ziel Nigeria startet auf einem US-Kriegsschiff, das US-Verteidigungsministerium hat davon ein Video veröffentlicht. (Foto: REUTERS)

Die US-Streitkräfte attackieren an Weihnachten Ziele im Nordwesten Nigerias. Der US-Präsident teilt mit, das sei Vergeltung für „das Abschlachten von Christen“.

Von Paul Munzinger, Charlotte Walser, Washington, Kapstadt

Die US-Armee hat am ersten Weihnachtstag Stellungen der Terrorgruppe Islamischer Staat im Nordwesten Nigerias angegriffen. Präsident Donald Trump schrieb auf seiner Plattform Truth Social von einem „mächtigen und tödlichen Schlag“. Er begründete den Angriff damit, dass in Nigeria Christen getötet würden, „und zwar in einem Ausmaß, wie es während vieler Jahre, ja sogar seit Jahrhunderten nicht gesehen wurde“.

Afrika
:Nun entdeckt Trump Nigeria

Der US-Präsident droht mit einem Militärschlag gegen islamistische Kräfte in Westafrika. Sie sind tatsächlich eine ernste Bedrohung, auch wenn der Konflikt keineswegs ein Genozid an Christen ist.

Von Arne Perras

