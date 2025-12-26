Die US-Armee hat am ersten Weihnachtstag Stellungen der Terrorgruppe Islamischer Staat im Nordwesten Nigerias angegriffen. Präsident Donald Trump schrieb auf seiner Plattform Truth Social von einem „mächtigen und tödlichen Schlag“. Er begründete den Angriff damit, dass in Nigeria Christen getötet würden, „und zwar in einem Ausmaß, wie es während vieler Jahre, ja sogar seit Jahrhunderten nicht gesehen wurde“.
US-Angriff auf Ziele in NigeriaTrump spricht von Schlag gegen Islamisten
Die US-Streitkräfte attackieren an Weihnachten Ziele im Nordwesten Nigerias. Der US-Präsident teilt mit, das sei Vergeltung für „das Abschlachten von Christen“.
Von Paul Munzinger, Charlotte Walser, Washington, Kapstadt
