Aufgrund internationaler Finanzkürzungen muss das UN-Welternährungsprogramm (WFP) Ende Juli die Hilfe für 1,3 Millionen Menschen im Nordosten Nigerias aussetzen. Damit werde auch die lebensrettende Behandlung für mehr als 300 000 Kinder unter zwei Jahren bis auf Weiteres eingestellt, warnte das WFP am Mittwoch. Nach Abschluss der aktuellen Verteilungsrunde werde die lebensrettende Hilfe eingestellt. Mehr als 150 durch das WFP unterstützte Ernährungskliniken in den Bundesstaaten Borno und Yobe müssten geschlossen werden. Die islamistische Gruppierung Boko Haram terrorisiert die Bevölkerung seit 2009 vor allem im Nordosten Nigerias. Boko Haram hat Tausende Menschen verschleppt, getötet und Hunderttausende in die Flucht getrieben. Insgesamt hungern im Nordosten Nigerias laut WFP knapp fünf Millionen Menschen. epd