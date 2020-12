Im Nordwesten Nigerias haben bewaffnete Männer eine Schule überfallen. Hunderte Schüler werden seitdem vermisst. Die Angreifer seien auf 150 Motorrädern in die Stadt Kankara gekommen, berichtete ein Augenzeuge. Bei dem Überfall auf die staatliche Oberschule in der nördlichen Region Katsina ) schossen die Angreifer mit Maschinenpistolen um sich. 200 der geschätzt 600 Kinder und Jugendlichen auf dem Gelände des Internats konnten entkommen - inmitten von Schusswechseln mit der Polizei. Augenzeugen berichteten, dass zahlreiche andere Kinder verschleppt wurden. Ein Wachmann liegt demnach mit Schussverletzungen im Krankenhaus. Polizei, Armee und die Luftwaffe starteten eine großangelegte Suchaktion. Ersten Ermittlungen zufolge könnte es sich um Kriminelle handeln, die Menschen entführen, um Lösegeld zu erpressen. Ähnliche Überfälle hat in der Vergangenheit aber auch die islamistische Terrorgruppe Boko Haram verübt.