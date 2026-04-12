Nach einem Luftangriff des nigerianischen Militärs auf einen Markt im Nordosten des Landes werden Dutzende Todesopfer befürchtet. Mehr als hundert Menschen seien bei dem Angriff ums Leben gekommen, teilte die Menschenrechtsorganisation Amnesty International mit. Lokale Medien berichteten mit Verweis auf Augenzeugen von zwischen 30 und 200 Toten. Das nigerianische Militär teilte mit, dass Luftangriffe in dem Gebiet durchgeführt worden seien: Die Aktion habe „einen wichtigen Korridor für Terroristenbewegungen und einen Sammelpunkt für Terroristen der Islamischen Staats Westafrika Provinz und ihre Komplizen“ zum Ziel gehabt. Bereits mehrfach wurden im Anti-Terror-Kampf der nigerianischen Armee auch Zivilisten getötet.