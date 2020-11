Von Anna Reuß, München

Nach dem Massaker im Nordosten Nigerias am Wochenende haben die Vereinten Nationen mit Entsetzen reagiert. Der Überfall sei der "gewalttätigste Angriff auf die Zivilbevölkerung in diesem Jahr", sagte der Koordinator für humanitäre Hilfe in Nigeria, Edward Kallon, am Sonntagabend in Abuja. "Ich fordere, dass die Täter dieser abscheulichen und sinnlosen Tat vor Gericht gestellt werden." Am Samstag hatten mutmaßliche Mitglieder der Miliz Boko Haram mindestens 110 Menschen getötet. Sie kamen auf Motorrädern in das Dorf Koshobe im Bundesstaat Borno und griffen Frauen und Männer an, die ihre Reisfelder bewirtschafteten. Die Angreifer fesselten sie und schnitten ihnen die Kehle durch, wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Regierungskreise berichtete. Stunden später verbreiten sich bei Twitter Fotos von Dutzenden auf Tragen aufgereihten Leichen in weißen Tüchern. Ein Bauer sagte der Zeitung Daily Post, viele Landwirte wollten nicht mehr auf ihre Felder gehen. Sie hätten Angst vor "bewaffneten Männern, die kommen, um uns während der Ernte zu schlachten".

Eine Woche zuvor hatten Bewaffnete fünf Gläubige getötet und 18 weitere verschleppt. Nigeria, das 1960 von den Briten in die Unabhängigkeit entlassen worden war, ist heute die größte Volkswirtschaft Afrikas. Dort leben etwa 200 Millionen Menschen, die Mehrheit sind Muslime. Viele hatten sich an dem Tag zum Freitagsgebet versammelt.

Die Armee hat die Aufständischen aus vielen Städten vertrieben, doch die islamistische Miliz mordet weiter

Präsident Muhammadu Buhari verurteilte den Anschlag. "Das ganze Land ist durch diese sinnlosen Morde verwundet worden", sagte er. Buhari war 2015 an die Macht gekommen und hatte damals versprochen, Boko Haram zu besiegen. Die islamistische Miliz terrorisiert seit mehr als zehn Jahren die Nigerianer, mit dem Ziel, einen Staat auf Grundlage der Scharia zu schaffen. Die Regierung schätzt, dass seitdem rund 30 000 Menschen in dem Konflikt getötet wurden. Die Gruppe hatte 2014 fast 300 Schülerinnen aus Chibok entführt - erst nach zwei Jahren kamen sie frei. Tatsächlich konnte die Armee die Aufständischen aus vielen Städten vertreiben. Doch offenbar konnten sie neue Kraft sammeln: Seit November 2018 ist die Zahl der Angriffe wieder stark gestiegen.

Kürzlich hatte ein Gericht in den Vereinigten Arabischen Emiraten sechs Nigerianer zu Haftstrafen verurteilt, weil sie Boko Haram mit etwa einer Dreiviertelmillion Dollar unterstützt hatten. Laut einem Papier der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik von 2019 seien auch zunehmend Sicherheitskräfte ins Visier der Terroristen geraten. Zudem bestehe möglicherweise ein Zusammenhang zwischen dem Wiederaufflammen des Terrors in Nigeria und der Expansion terroristischer Gruppierungen in anderen Staaten Westafrikas. In Mali, Burkina Faso und anderen Sahelstaaten wurden alleine in diesem Jahr Tausende Zivilisten bei Anschlägen getötet.