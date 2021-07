In Nigeria haben bewaffnete Angreifer mindestens 140 Schulkinder entführt. Die Attacke auf eine Internatsschule im Bundesstaat Kaduna habe sich in der Nacht ereignet, teilte ein Gründer der Schule am Montag mit. Die Angreifer hätten die Sicherheitsleute der Schule überwältigt und die Kinder in einen Wald verschleppt, erklärte die Polizei. Rund 25 Kindern der Bethel Baptist High School sei die Flucht gelungen. Auch eine Lehrerin sei gerettet worden. Es ist bereits der zehnte Angriff mit Massenentführungen von Schulkindern seit Dezember im Nordwesten des westafrikanischen Landes. Wer für die Angriffe verantwortlich ist, war zunächst unklar. Lokalen Medien zufolge wurden in Nigeria seit Dezember mehr als 1000 Schülerinnen und Schüler entführt, die meisten kamen nach Verhandlungen frei. Oft wollen die Täter Lösegeld erpressen. In Nord-Nigeria sind zahlreiche lokale Banden, aber auch islamistische Gruppen wie Boko Haram aktiv.