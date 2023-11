Golden Chukwu erzählt nicht gern, was sie arbeitet. Die Reaktion sei immer die gleiche: "Du bist Krankenschwester? Was machst du dann noch hier?" Also schweigt sie lieber. Sie schämt sich. Nicht für ihren Beruf, sie sei Krankenschwester aus Leidenschaft. Sie schämt sich, weil sie nicht längst gegangen ist wie all die anderen, nach England, Amerika oder Kanada. Weil sie den Absprung nicht geschafft hat. Noch nicht.

Chukwu, 38, sitzt in einem Kaffee in Nigerias Hauptstadt Abuja. Sie hat sich ein Hähnchen-Sandwich zum Mitnehmen bestellt. Sie muss gleich los, zur Nachtschicht. Es graut ihr davor. Eine Kollegin, mit der sie eingeteilt war, ist nicht aus dem Urlaub zurückgekommen - so wie, nach Chukwus Schätzung, mehr als 100 andere in den letzten Jahren. Sie lebt jetzt in England. Die Nachtschicht, bei der sie vor ein paar Jahren noch zu sechst waren, werden sie nun zu zweit machen müssen. Aber Chukwu nimmt es der Kollegin nicht übel. Wenn es so weit ist, will sie es genauso machen: einfach weg, ohne Vorwarnung.

Deutschland kommt spät im Werben um medizinisches Personal

Wenn Menschen in Afrika von Europa oder Nordamerika träumen, dann setzen Europa und Nordamerika normalerweise alles daran, sie von der Verwirklichung dieses Traums abzuhalten. Doch es gibt eine kleine Gruppe, bei der das anders ist: Fachkräfte, vor allem aus dem Gesundheitswesen. Wenn Krankenschwestern, Altenpfleger oder Ärztinnen in Afrika von Europa oder Nordamerika träumen, dann setzen einige Länder in Europa oder Nordamerika schon länger alles daran, sie zu sich zu locken. Und andere, so wie Deutschland, fangen gerade damit an.

Die alten, reichen Gesellschaften des globalen Nordens haben einen riesigen Bedarf an medizinischem Personal. Und um dieses Personal konkurrieren sie immer stärker in den jungen, armen Gesellschaften des Südens. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnte im Frühjahr, dass sich die internationale Anwerbung medizinischen Personals auch infolge der Corona-Pandemie deutlich beschleunigt habe. Die erstmals 2020 veröffentlichte Liste von Ländern, in denen Gesundheitsfachkräfte wegen starker Unterversorgung nicht aktiv rekrutiert werden sollen, erweiterte die WHO von 50 auf 55 Länder.

Nigeria ist eines von 37 afrikanischen Ländern auf dieser Liste. Und kaum irgendwo ist der Sog so spürbar wie hier, in dem mit mehr als 200 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichsten Land des Kontinents. 75 000 Pflegekräfte sollen seit 2o18 gegangen sein, 7000 allein zwischen 2021 und 2022 Richtung Großbritannien. Auch 2800 Assistenzärzte wanderten in den letzten zwei Jahren aus. Laut WHO-Angaben kamen 2021 vier Ärzte in Nigeria auf 10 000 Menschen; in Deutschland sind es zehnmal so viele. Gewerkschaften halten auch diese Zahlen für viel zu hoch gegriffen.

Warum ist es so schwer, den Exodus zu stoppen? Golden Chukwu sagt, dass ihre Arbeit stressig sei und mit jeder Kollegin, die geht, stressiger werde. Aber damit könnte sie leben, wenn das Gehalt stimmte. Tue es aber nicht. Chukwu verdient im Monat 130 000 Naira, knapp 150 Euro. Mehr als ein Drittel davon gehe allein fürs Benzin drauf. Dazu kommt die Miete für die Dreizimmerwohnung, das Schulgeld für die fünf Kinder und und und. Chukwu und ihr Mann arbeiten Vollzeit, doch es reiche einfach nicht.

Neben dem Gehalt sind auch die Arbeitsbedingungen besser

Die früheren Kolleginnen aus England oder den USA berichten, dass man ihnen den Flug bezahlt und für die ersten Monate eine Wohnung gestellt habe. Die Arbeitsbedingungen seien viel besser als in Nigeria, das lasse sich gar nicht vergleichen. Und das Gehalt: Manche von Chukwus Ex-Kolleginnen konnten sich schon zwei Jahre nach ihrer Auswanderung Häuser in Abuja leisten, die sie jetzt vermieten.

Chukwu will das auch. Sie zeigt auf ihrem Handy mehrere Stellenangebote, die sie per Whatsapp oder Facebook erreicht haben. Ständig kämen neue, sagt sie. Sie braucht in der Regel nur einen Englisch-Test, um sich zu bewerben. Das ist das Problem der WHO-Regeln: Die aktive Anwerbung ist zwar verboten, aber meistens gar nicht nötig. Ein Verbot passiver Anwerbung kann und will die WHO nicht verhängen, es wäre eine Art Berufsverbot. Und die nigerianische Regierung hat ihre Pläne, medizinisches Personal für ein paar Jahre zur Arbeit im eigenen Land zu verpflichten, wieder aufgegeben.

Detailansicht öffnen Sie ist Krankenschwester und hat ihre Heimat Nigeria noch nicht verlassen: Golden Chukwu. (Foto: Paul Munzinger)

Chukwu sagt, sie gehe dahin, wo Gott sie hinführt. Ihr Favorit ist derzeit Irland. Kalt, aber schön, glaubt sie. Auch Deutschland käme infrage. Ein Stellenangebot aus Deutschland ist ihr allerdings noch nie untergekommen.

Tatsächlich war Deutschland zwar über Jahre ein beliebtes Ziel für Asylbewerber aus Nigeria, aber nicht für Fachkräfte. Doch das soll sich ändern. Die Bundesregierung will die irreguläre Migration eindämmen und die reguläre fördern. Das heißt nicht nur, dass "im großen Stil" abgeschoben werden soll (Bundeskanzler Olaf Scholz). Es heißt auch, dass etwa die drei deutschen Migrationsberatungszentren in Nigeria künftig nicht mehr nur Rückkehrern bei der Reintegration helfen sollen, sondern auch auswanderungswilligen Fachkräften bei der Auswanderung - etwa aus dem Gesundheitsbereich.

Bald werden weniger osteuropäische Pflegekräfte nach Deutschland kommen

Deutschland hat in Nigeria einen schweren Stand. Das liegt zum einen daran, dass kein Englisch gesprochen wird - anders als in England, Kanada, Australien oder den USA. Zum anderen steht Deutschland nicht im Ruf, ein gastliches Land für Menschen nicht weißer Hautfarbe zu sein.

Doch bei allen Problemen: Wenn ein großes, reiches und altes Land wie Deutschland sich einer selektiveren Einwanderungspolitik verschreibt - nach dem Vorbild etwa Kanadas -, dann droht sich der Brain-Drain des medizinischen Fachpersonals aus Staaten wie Nigeria zu verschärfen. Erstens werde der Mangel in der Pflege in den kommenden Jahren "explodieren", so Steffen Angenendt, Politikwissenschaftler und Experte für globale Arbeitsmigration. Zweitens komme aus Osteuropa, von wo bisher der Großteil der Pflegekräfte in Deutschland stammt, absehbar immer weniger Personal, unter anderem weil die dortigen Gesellschaften selbst immer älter werden. Der Blick richtet sich also zunehmend auf Afrika.

Der Bundesregierung ist bewusst, welche Folgen das für die betroffenen Länder haben kann - auch ohne aktive Anwerbung. Um Brain-Drain zu vermeiden, folge man "grundsätzlich einem Ansatz, der unsere Partnerländer in die Lage versetzen will, Arbeitsmigration selbst aktiv zu steuern und entwicklungsorientiert zu gestalten", teilt ein Sprecher des Entwicklungsministeriums (BMZ) mit. Zum Beispiel durch "Partnerschaften für Arbeits- und Ausbildungsmigration".

Was das genau heißt und ob das reicht, um der Dynamik eines globalen und von großer Ungleichheit geprägten Arbeitsmarktes entgegenzuwirken, muss sich zeigen. "Die Gefahr, dass wir durch Migrationspolitik den Mangel vergrößern, den wir mit entwicklungspolitischen Maßnahmen zu lindern versuchen, ist sehr präsent", sagt Angenendt. Die beste Idee aus seiner Sicht: Pflegeschulen in Staaten wie Nigeria, auf denen mit deutschem Geld für den deutschen und für den nigerianischen Arbeitsmarkt ausgebildet wird. Die gibt es aber bislang nicht.

Golden Chukwu sagt: Wenn sie ans Auswandern denkt und daran, dass sie ihre Kolleginnen im Stich lässt, dann habe sie ein schlechtes Gewissen. Aber wenn sie an ihre Zukunft denkt und an ihre Kinder, dann glaube sie, keine andere Wahl zu haben.