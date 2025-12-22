In Nigeria sind 130 entführte Kinder wieder freigekommen. Dies bestätigte am Sonntag der Sprecher des nigerianischen Präsidenten, Sunday Dare. Demnach befinden sich keine weiteren Schülerinnen und Schüler der St. Mary's Catholic School im Bundesstaat Niger mehr in Gefangenschaft.

Wie der Sprecher der Christlichen Vereinigung Nigerias (CAN) im Bundesstaat Niger, Dan Atori, der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, sollen die Kinder am Montag in der Bundeshauptstadt Minna eintreffen.

Medienberichten zufolge waren die Kinder bereits am Freitag freigelassen worden, jedoch verzögerten Schwierigkeiten beim Transport ihre Ankunft. Laut den Berichten wurden die Kinder in der Region Borgu, einem abgelegenen und schwer zugänglichen Gebiet, freigelassen.

Grundschulkinder zwischen 5 und 12 Jahren entführt

Die Entführung der Kinder hatte sich am 21. November ereignet. Damals wurden in der Gemeinde Papiri 303 Kinder und 12 Lehrer aus der St. Mary's Catholic School entführt. Die Mehrheit der Entführten waren Grundschulkinder unter zwölf. Nach Angaben von Eltern waren auch Fünfjährige unter den Opfern.

Dutzende konnten sich kurz nach der Entführung befreien oder wurden auf dem Marsch in den Busch zurückgelassen. In den letzten Wochen waren weitere Kinder nach und nach freigekommen.

Offiziell hat sich bisher keine Gruppe zu den Entführungen bekannt. Es wird jedoch vermutet, dass eine in der Region operierende Bande dahintersteckt. Die jüngste Entführungswelle führte dazu, dass mehrere Bundesstaaten im Norden und Zentrum Nigerias die Schließung von Schulen anordneten.

In diesen Regionen entführen sowohl kriminelle Banden als auch islamistische Terrorgruppen immer wieder Menschen. Doch das gesamte Land steckt in einer tiefgreifenden und vielfältigen Sicherheitskrise, schreibt SZ-Afrika-Korrespondent Paul Munzinger.

Im April 2014 erhielt die Entführung von 276 Schülerinnen durch die islamistische Miliz Boko Haram in Chibok im nordöstlichen Bundesstaat Borno weltweite Aufmerksamkeit. 82 der Mädchen werden bis heute vermisst.