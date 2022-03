Von Bernd Dörries, Kapstadt

Es waren vielleicht nicht die ganz großen Tore für die Ewigkeit, die Emmanuel Amunike 1994 im Finale des Afrika-Cups für das siegreiche Nigeria geschossen hat: einmal mit dem Kopf, einmal mit dem Fuß, doch am Ende stand es 2:1 für die Favoriten. Das bevölkerungsreichste Land Afrikas verfiel in die erwartbare Ekstase, sogar der gefürchtete Militärdiktator Sani Abacha ließ sich mitreißen und versprach den 22 Spielern der Mannschaft je ein eigenes Haus. Abacha bestahl das Land um viele Milliarden Dollar, die er auf US-amerikanische und Schweizer Konten verteilte. Für die 22 Häuser war dann offenbar nichts mehr übrig. Sie wurden vergessen, so wie viele andere Versprechen der Mächtigen.

Mehr als ein Vierteljahrhundert später sollen die Häuser doch noch übergeben werden. Wie aus dem Nichts ließ der greise Staatspräsident Muhammadu Buhari verkünden: "Besser spät als nie." Er habe gerade die noch "ausstehenden Zuteilungen" der Häuser genehmigt, was aber offen ließ, ob bereits Eigenheime an die ruhmreichen Spieler übergeben werden und wann der Rest dann wirklich fertig wird.

Zur Verfügung stehen offenbar Ein- bis Drei-Zimmer-Varianten in staatlichen Wohnbausiedlungen, die im besten Falle 137 Quadratmeter umfassen sollen. Das ist aus Sicht der heutigen Fußball-Superstars natürlich nicht der Rede wert, sie könnten in ihren Villen die ganze Mannschaft von 1994 unterbringen. Für die "Super Eagles" von damals kam der Triumph etwas zu früh, um das ganz große Geld zu machen. Die Stars der Mannschaft wie Jay-Jay Okocha und Sunday Oliseh tingelten zwar viele Jahre erfolgreich durch die Bundesliga. Die meisten Sieger legte aber eher eine Karriere hin wie Torschütze Amunike, der in Ägypten spielte und einige Zeit in Barcelona auf der Bank saß. Er freut sich vielleicht über das Haus. Zumindest kann er womöglich noch den Schlüssel entgegennehmen, fünf Mitspieler sollen bereits nicht mehr am Leben sein.

Nicht zuletzt deshalb hält sich die Begeisterung in Grenzen in Nigeria: Der Fall der vergessenen Fußballer-Häuser macht vielen der 200 Millionen Einwohner noch einmal deutlich, wie wenig ihre Regierung auf die Reihe bekommt. Präsident Buhari ließ die Übergabe nur indirekt verkünden, er befindet sich mal wieder zu medizinischen Untersuchungen in London. In Nigeria selbst, Afrikas größter Volkswirtschaft, gibt es offenbar keine ausreichende Versorgung. Buhari hatte wie so viele seiner Vorgänger beim Amtsantritt 2015 versprochen, die tief verwurzelte Korruption zu bekämpfen und die Verwaltung effektiver zu machen, die Sicherheitslage zu verbessern. Viel herausgekommen ist dabei nicht, Nigeria befindet sich in einer Abwärtsspirale, jedes Jahr werden Tausende Schüler entführt, Teile des Landes stehen unter der Kontrolle von Islamisten, andere wollen sich abspalten.

Andererseits bringt Nigeria Großes hervor, in der Küstenmetropole Lagos werden jedes Jahr Hunderte "Nollywood"-Filme gedreht, es gibt milliardenschwere Internet-Start-ups und eine grandiose Kulturlandschaft. Aber auch den großen Schriftstellern schwant, dass ein paar Häuser für die Fußballer den Kurs des Landes nicht grundsätzlich ändern werden. Der Literaturnobelpreisträger Wole Soyinka sagte kürzlich: "Ich empfinde nichts für Nigeria, weil es sich völlig von dem unterscheidet, was ich als Kind als Nigeria kannte." Andererseits, so sagt er, würden sich die Nigerianer immer wieder als die glücklichsten Menschen der Welt bezeichnen. Trotz allem.