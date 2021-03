In Nigeria sind am Dienstag alle entführten Schülerinnen in Jangebe im Bundesstaat Zamfara freigelassen worden. Das bestätigte Gouverneur Bello Matawalle lokalen Medien. Zunächst hatte es geheißen, es seien nur 279 Mädchen der Government Girls Secondary School frei, während sich weitere 38 noch in den Händen der Entführer befänden. Sie alle waren am Freitag bei einem Überfall auf ihre Schule verschleppt worden. Verantwortlich dafür sind bewaffnete Banden, mit denen es Verhandlungen über die Freilassung gegeben hatte, wie der Gouverneur erklärte. Staatspräsident Muhammadu Buhari sprach angesichts der Freilassung auf Twitter von "überwältigender Freude". Vergangene Woche hatte er an gleicher Stelle allerdings Gouverneure kritisiert, die den Banden Lösegeld übergeben. Das könne "desaströse Folgen" haben.