Im Bundesstaat Zamfara im Nordwesten Nigerias haben Bewaffnete Medienberichten zufolge sechs Dörfer angegriffen und dabei zwischen 45 und 60 Menschen getötet. Viele Menschen seien zudem auf der Flucht. Die Überfälle ereigneten sich am Mittwoch, wie die örtliche Polizei dem Sender BBC bestätigte. Die Angreifer sollen in den Dörfern auch Nahrungsmittelvorräte vernichtet haben. Es ist der zweite schwere Angriff in Zamfara innerhalb einer Woche. Nach Informationen des nigerianischen Fernsehsenders ChannelsTV waren bereits am Dienstag 30 Menschen bei Überfällen in zwei Landkreisen getötet worden. Bewohner forderten Landes- und Bundesregierung auf, für mehr Sicherheit zu sorgen.