Ein US-Amerikaner ist in der Hauptstadt des westafrikanischen Sahel-Staats Niger entführt worden. Laut nigrischen Sicherheitskreisen handelt es sich um einen 48 Jahre alten Piloten, der für eine humanitäre Mission einer christlichen Nichtregierungsorganisation arbeitete. Bewaffnete verschleppten ihn mitten in der Nacht aus seiner Unterkunft in einem stark gesicherten Viertel im Zentrum Niameys. Zunächst übernahm keine Gruppe die Verantwortung. Obwohl im Niger Terrorgruppen aktiv sind, die al-Qaida und dem IS die Treue geschworen haben, sind Entführungen aus Niamey selbst selten.