Russlands Africa Corps hat die Militärregierung im westafrikanischen Niger bei der Niederschlagung meuternder Soldaten unterstützt. Das teilte der russische Botschafter in Niger, Wiktor Woropajew, der Nachrichtenagentur Tass mit. Die Militärjunta habe die russischen Soldaten um Hilfe gebeten, so Woropajew. Die von General Abdourahamane Tiani geführte Militärjunta ist mit Russland verbündet. Moskau bietet militärische Ausrüstung, Ausbildung und politische Rückendeckung an. Für Russland ist das rohstoffreiche Niger mit seinen Uran-Vorkommen strategisch bedeutend. In der Nacht zum Samstag hatten aufständische Soldaten Militärstützpunkte am internationalen Flughafen der Hauptstadt Niamey und den Präsidentenpalast angegriffen. Über Stunden waren Schüsse und Explosionen zu hören. In Teilen Niameys war die Stromversorgung unterbrochen. Zudem nahmen die meuternden Soldaten zeitweise das Gebäude des Staatsfernsehens ein.