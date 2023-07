Putsch in Niger:Dem Westen gehen im Sahel die Freunde aus

Von Paul Munzinger, Kapstadt

Es ist ein Bild, das in den vergangenen Jahren schon einige Male aus Afrika um die Welt gegangen ist: Soldaten drängen sich vor einer Kamera zusammen, um im Fernsehen die Absetzung einer gewählten Regierung zu verkünden. Beim jüngsten mutmaßlichen Militärputsch in Niger ist es ein mit Orden behängter Mann in blauer Uniform, der sitzend die Erklärung verliest, während ihm neun stehende Soldaten im Flecktarn von hinten über die Schultern schauen. Man habe entschieden, sagt der Mann in Blau, den die Bauchbinde als Oberst Amadou Abdramane vorstellt, "dem Regime ein Ende zu setzen".

Dieses "Regime" ist die Regierung von Mohamed Bazoum, der im Februar 2021 zum Präsidenten Nigers gewählt und im April desselben Jahres in der Hauptstadt Niamey vereidigt wurde. Es war ein historischer Tag für das bitterarme Land im Nordwesten Afrikas. Zum ersten Mal überhaupt nach der Unabhängigkeit im Jahr 1960 war ein demokratischer Machtwechsel in Niger gelungen. Aus Europa und den USA gab es dafür viel Applaus, der auch von der Hoffnung getragen war, in der aufgewühlten Sahel-Region doch noch einen verlässlichen Verbündeten gefunden zu haben. Einen Stabilitätsanker.

Wie viel Militär den Putsch unterstützt, ist unklar

Doch schon damals war sichtbar, dass auch Niger keine Insel ist: Nur zwei Tage vor Bazoums Amtsantritt gab es bereits einen Putschversuch - der vereitelt werden konnte. Das scheint dieses Mal nicht gelungen zu sein. Doch den Kampf um die Macht im Land haben die Putschisten offenbar noch nicht gewonnen.

Erste Berichte, wonach Bazoum von der Präsidentengarde in seinem Amtssitz festgesetzt worden sei, gab es am Mittwochmorgen. Aber Bazoums Mitarbeiter gaben sich zunächst zuversichtlich. Dem Präsidenten und seiner Familie gehe es gut, schrieb das Präsidialbüro am Mittag auf Twitter, die Armee und die Nationalgarde stünden bereit, um diesem "Wutanfall" von Teilen der Präsidentengarde entgegenzutreten - "falls diese nicht noch zur Besinnung kommen". Diese Hoffnung zerstreute sich spätestens, als Oberst Amadou Abdramane am späten Mittwoch im Fernsehen auftrat.

Detailansicht öffnen Oberstmajor Amadou Abdramane (M.) und eine Delegation von Militäroffizieren kündigen am Mittwoch im nigrischen Staatsfernsehen per Video ihren Staatsstreich an. (Foto: DPA)

Abdramane verlas seine Erklärung im Namen der "Verteidigungs- und Sicherheitskräfte". Wie groß die Unterstützung innerhalb des Militärs für den Putsch tatsächlich ist, war zu diesem Zeitpunkt allerdings noch völlig unklar. Das änderte sich am Donnerstagmittag, als sich die Spitze der Armee in einem Schreiben hinter die Putschisten stellte. Es gelte, eine "tödliche Konfrontation der Truppenteile" und ein Blutbad zu verhindern.

Die Absetzung der Regierung begründete Abdramane damit, dass die Sicherheitslage sich verschlechtert habe und das Land wirtschaftlich und gesellschaftlich schlecht geführt werde. Die Grenzen würden geschlossen bleiben, bis sich die Situation stabilisiert habe, es gelte eine Ausgangssperre. Die neue Führung, versicherte er, stehe zu allen Verpflichtungen, die Niger eingegangen sei. Und auch um die Gesundheit der Regierungsmitglieder müssten sich weder die Menschen in Niger noch im Ausland Sorgen machen. Ihre physische und moralische Integrität werde "im Einklang mit den Menschenrechten" respektiert.

Der Außenminister spricht von einem "Putschversuch"

Außenminister Hassoumi Massoudou bestätigte am Donnerstag in einem Interview mit dem französischen Fernsehsender France 24, dass es Bazoum gut gehe. Der Präsident befinde sich weiterhin in seinem Amtssitz, er habe mehrfach mit ihm gesprochen. Massoudou hat sich selbst zum Übergangsregierungschef ernannt. Es handele sich keineswegs um einen erfolgreichen Putsch, sondern lediglich um einen "Putschversuch", den die Mehrheit des Militärs nicht unterstütze. Doch das war vor dem Schulterschluss der Armeeführung mit den Putschisten.

Massoudou rief alle "Demokraten" und "Patrioten" auf, sich diesem gefährlichen "Abenteuer" entgegenzustellen. Der Twitter-Kanal von Präsident Bazoum veröffentlichte am Donnerstagmorgen eine mit "MB" gezeichnete Nachricht, der zufolge "die hart erkämpften Errungenschaften" bewahrt würden: "Alle Nigrer, die Demokratie und Freiheit lieben, werden dafür sorgen."

Die Sahelzone, die sich südlich der Sahara von West- bis nach Ostafrika erstreckt, hat zuletzt so viele Umstürze erlebt, dass bisweilen vom "Putschgürtel" die Rede war. In Mali, im Tschad und in Burkina Faso übernahm allein in den Jahren 2021 und 2022 das Militär die Macht. Niger war bislang die große Ausnahme. Doch mit den gewaltigen Problemen, die die gesamte Region heraus- und oft überfordern, hat auch Niger zu kämpfen. Dürren und Überschwemmungen suchen das Land regelmäßig heim und vernichten die Ernten. Und es fehlt an Jobs und Perspektiven für die rasant wachsende Bevölkerung. Mit durchschnittlich fast sieben Kindern pro Frau hat Niger die höchste Geburtenrate der Welt.

Im vergangenen Jahr war die Zahl der Terroropfer gesunken

Die akuteste Gefahr geht vom Terrorismus aus, der in Niger in den vergangenen Jahren geradezu explodiert war. 588 Menschen starben im Jahr 2021 bei Anschlägen, zehnmal so viele wie 2018. Verantwortlich für die meisten Opfer war der "Islamische Staat in Westafrika". Vor allem im Westen des Landes, in der Grenzregion zu Mali und Burkina Faso, verlor der Staat zunehmend die Kontrolle und musste mit ansehen, wie bewaffnete Gangster Menschen erschießen und in die Flucht treiben. Im vergangenen Jahr allerdings gelang es Niger, die Zahl der Terroropfer deutlich zu reduzieren. Wenn Bazoum von "hart erkämpften Errungenschaften" spricht, dürfte er auch diese Fortschritte meinen. Dass sich die Sicherheitslage verschlechtert habe, wie die Putschisten behaupten, trifft zumindest für die jüngste Vergangenheit nicht zu.

Die USA und die Bundesregierung ebenso wie die ehemalige Kolonialmacht Frankreich äußerten sich tief besorgt über die Entwicklung in Niger und sagten der gewählten Regierung ihre Unterstützung zu. Für den Westen wäre ein erfolgreicher Putsch ein empfindlicher Schlag. Nach dem erzwungenen Abzug der westlichen Truppen aus Mali, wo inzwischen eine mit Russland verbündete Militärjunta herrscht, war Niger zum neuen Stützpunkt für den Kampf gegen den Terrorismus in der Region auserkoren worden. Frankreich hat mehr als 1000 Soldaten im Land, auch die Bundeswehr wollte ihre dortigen Missionen verstärken. Nun droht dem Westen auch der letzte Partner im Sahel abhanden zu kommen.