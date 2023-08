Am Jahrestag der Unabhängigkeit am 3. August kam es in der nigrischen Hauptstadt Niamey zu Protesten gegen die frühere Kolonialmacht Frankreich.

Von Paul Munzinger, Kapstadt

Am Tag der Entscheidung ist die Stimmung in Niamey angespannt. Im Zentrum der Hauptstadt Nigers kommt es laut Berichten zu Handgemengen und Streits bewaffneter Gruppen, Jugendliche haben sich zu Bürgerwehren zusammengeschlossen und kontrollieren vorbeifahrende Autos. Doch Lamido Harouna bekommt in seinem Haus nicht viel davon mit, er wohnt etwas abseits des Zentrums. "Bei uns ist alles ruhig", sagt er am Telefon. Harouna will sich nicht verrückt machen lassen von der drohenden Kriegsgefahr. Er kann ja sowieso nichts tun. "Wir warten auf Neuigkeiten", sagt er.