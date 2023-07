Nach einer stundenlangen Festsetzung von Nigers Präsident Mohamed Bazoum haben Militärs in dem westafrikanischen Land die Machtübernahme erklärt. Alle Institutionen der Republik seien ausgesetzt und die Landesgrenzen "bis zur Stabilisierung der Situation" geschlossen, verkündete Oberst Amadou Abdramane am späten Mittwochabend im nationalen Rundfunk RTN. Zudem gilt eine nächtliche Ausgangssperre. Die Verlautbarung galt als Vollzug eines Putsches, der unerwartet am Mittwochmorgen mit der Blockade des Präsidentenpalasts in der Hauptstadt Niamey begonnen hatte.

Offen blieb, wer in dem Land mit etwa 26 Millionen Einwohnern tatsächlich die Macht hatte. Unklar war, ob die zehn Soldaten im Fernsehen für die gesamten Streitkräfte sprachen. Auch ansonsten warfen die Ereignisse in Niamey Fragen über die Hintergründe und weitere Entwicklung auf.

"An diesem Tag, dem 26. Juli 2023, haben die Sicherheits- und Verteidigungskräfte, vereint im Nationalen Rat für die Rettung des Vaterlandes, beschlossen, dem Ihnen bekannten Regime ein Ende zu setzen. Dies ist eine Folge der kontinuierlichen Verschlechterung der Sicherheitslage, der schlechten wirtschaftlichen und sozialen Regierungsführung", erklärten die Offiziere. Man werde alle Verpflichtungen des Landes achten.

Detailansicht öffnen Gewähltes Staatsoberhaupt von Niger: Mohamed Bazoum. (Foto: Issouf Sanogo/AFP)

Am Mittwochmorgen hatte die Präsidentengarde, eine Eliteeinheit der Armee, Präsident Bazoum (63) in Niamey festgesetzt und den Zugang zum Palast und mehreren Ministerien gesperrt. Das Büro des Präsidenten drohte zunächst noch, die Armee und die Nationalgarde seien bereit, die Präsidentengarde anzugreifen. Demonstranten zogen vor den Präsidentenpalast, um für Bazoum und die Wahrung der Demokratie zu protestieren. Berichten zufolge wurden Schüsse abgefeuert.

Detailansicht öffnen Menschen protestierten am Mittwoch vor dem Präsidentenpalast gegen Bazoums Festsetzung. (Foto: -/AFP)

International riefen die Vorgänge noch vor dem Verkündung im Fernsehen scharfe Verurteilungen hervor. Unter anderem die Vereinten Nationen, die EU, die USA und die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas forderten eine Freilassung Bazoums und die Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung. Den Informationen der EU zufolge liefen noch am Abend Verhandlungen mit den Putschisten.

US-Außenminister fordert sofortige Freilassung des Präsidenten

Nach Angaben von EU-Diplomaten sprachen sowohl der Außenbeauftragte Josep Borrell als auch Ratspräsident Charles Michel am Mittwoch zweimal mit Bazoum. Er war demnach bis zuletzt mit seiner Familie in seiner Residenz. Auch UN-Generalsekretär António Guterres sprach mit Bazoum, wie ein Sprecher auf Twitter mitteilte. Er habe seine volle Unterstützung und Solidarität zum Ausdruck gebracht.

US-Außenminister Antony Blinken meldete sich von einer Auslandsreise aus zu den Vorfällen in Niger: "Ob es sich technisch gesehen um einen Staatsstreich handelt oder nicht, kann ich nicht sagen, das müssen die Juristen entscheiden, aber es handelt sich eindeutig um einen Versuch, die Macht mit Gewalt zu ergreifen und die Verfassung zu stören." Blinken forderte die sofortige Freilassung des Präsidenten. Es gebe Bemühungen, die Situation friedlich zu lösen.

Ein wichtiger EU-Verbündeter schwankt

Sollte sich der Militärputsch in Niger nun als erfolgreich erweisen, wäre das ein schwerer Rückschlag für die Bemühungen europäischer Staaten in der Region. Das Land ist ein wichtiger Verbündeter der EU im Kampf gegen die irreguläre Migration aus den Ländern südlich der Sahara.

Außerdem spielt Niger eine wichtige Rolle im Kampf gegen islamistische Extremisten in der Sahelzone. In den Nachbarländern Mali und Burkina Faso gerieten die Beziehungen zum Westen nach Militärputschen in tiefe Krisen. Damit wuchs die Bedeutung Nigers als Basis für die militärischen Einsätze gegen die Extremisten.

Vor zwei Jahren wurde ein Putschversuch in Niger vereitelt, als Militärs wenige Tage vor der Vereidigung von Bazoum versuchten, den Präsidentenpalast zu stürmen. Seine Wahl war der erste demokratische Machtwechsel in dem bitterarmen Land, in dem seit der Unabhängigkeit von Frankreich im Jahr 1960 das Militär viermal geputscht hat.

Erst Ende vergangenen Jahres hatte die EU eine Militärmission im Niger beschlossen, um den Terrorismus in der Region zu bekämpfen. Die Bundeswehr unterhält in Niamey einen Lufttransportstützpunkt für das militärische Engagement in Westafrika, auf dem etwa 100 deutsche Soldaten arbeiten. Die Soldaten sind nach früheren Angaben des Verteidigungsministeriums vom Mittwoch in Sicherheit.