Angesichts einer drohenden militärischen Intervention durch die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas hat die Militärjunta in Niger den Luftraum des Landes geschlossen. In einer Mitteilung des Sprechers der Junta im nationalen Fernsehen am Sonntagabend hieß es, jeder Versuch, den Luftraum zu verletzen, werde sofort und energisch beantwortet. Grund für den Schritt seien die immer deutlicher werdenden Drohungen einer Intervention aus den Nachbarländern. Der Luftraum bleibe bis auf Weiteres gesperrt.

Am Wochenende war ein Ultimatum der Ecowas an die seit einem Staatsstreich Ende Juli in Niger regierende Militärjunta ausgelaufen. Die Staatengruppe hatte die neuen Machthaber in Niger am 30. Juli aufgefordert, den festgesetzten Präsidenten Mohamed Bazoum wieder einzusetzen und die verfassungsmäßige Ordnung innerhalb einer Woche wieder herzustellen. Die Ecowas-Staaten würden ansonsten Maßnahmen ergreifen, die auch Gewalt beinhalten könnten, hieß es. Die Putschisten hatten eine solche Frist abgelehnt.

Zunächst blieb unklar, wann die Staatengruppe über ihr weiteres Vorgehen und einen möglichen Militäreinsatz entscheiden wollte. Ein solches Vorgehen ist in der Region umstritten. Mali und Burkina Faso haben der Junta bereits kurz nach deren Putsch ihre Unterstützung zugesichert. Womöglich könnten sich auch noch russische Wagner-Söldner, die in Mali bereits im Einsatz sind, einmischen.

Die Junta ist offenbar zu keiner Verhandlung mit Ecowas bereit. Truppen seien in zwei zentralafrikanischen Ländern stationiert worden. "Die nigrischen Streitkräfte und alle unsere Verteidigungs- und Sicherheitskräfte sind bereit, die Integrität unseres Territoriums mit der unerschütterlichen Unterstützung unseres Volkes zu verteidigen", sagte ein Vertreter der Junta am Sonntagabend.