Was für eine Intervention in Niger spricht - und was dagegen

Von Paul Munzinger, Kapstadt

Mali, Guinea, Burkina Faso und jetzt Niger: Seit 2020 hat das Militär in vier Mitgliedsstaaten der westafrikanischen Staatengruppe Ecowas die Macht an sich gerissen. Geht es in diesem Tempo weiter, dann werden die gewählten Regierungen aller 15 Ecowas-Länder bis 2034 gestürzt worden sein. Das ist natürlich nur ein Zahlenspiel. Doch es zeigt, worum es für die Staatschefs in Nigeria, im Senegal oder in Ghana geht, wenn sie am Donnerstag über das weitere Vorgehen gegenüber den Putschisten in Niger beraten: um das eigene politische Überleben.