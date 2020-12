In dem von Terror heimgesuchten westafrikanischen Land Niger haben Bürger ihre Stimme für einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament abgegeben. Staatschef Mahamadou Issoufou wird, wie von der Verfassung vorgesehen, nach seinen zwei Amtszeiten nicht mehr antreten. Dies sei ein besonderer Tag für den Niger, der zum ersten Mal in seiner Geschichte einen demokratischen Wechsel erlebe, sagte Issoufou nach seiner Stimmabgabe am Sonntag. Ein Verbündeter des ausscheidenden Präsidenten, der ehemalige Außenminister Mohamed Bazoum, geht für die Regierungspartei ins Rennen (). Er gilt als Favorit und könnte bereits in der ersten Runde gewinnen. Nachdem die Kandidatur von Ex-Regierungschef Hama Amadou vom Verfassungsgericht zurückgewiesen wurde, ist der stärkste Oppositionskandidat Mahamane Ousmane. Dieser kam 1993 als Nigers erster demokratisch gewählter Präsident an die Macht. Die Ergebnisse der Wahlen werden innerhalb von einigen Tagen erwartet.