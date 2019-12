Bei einem Angriff auf einen Militärstützpunkt in Niger sind Medienberichten zufolge Dutzende Soldaten getötet worden. Es habe mindestens 73 Tote und mehr als zehn Verletzte gegeben, meldete der Sender BBC am Donnerstag unter Berufung auf das Militär. Zu dem Überfall habe sich zunächst niemand bekannt. In der Region gab es aber immer wieder Anschläge militanter Islamisten, die sich mit al-Qaida oder dem "Islamischen Staat" verbunden fühlen. Bereits im Juli war die Militärbasis angegriffen worden. Damals wurden 18 Soldaten getötet.