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GroßbritannienNigel Farage tritt zurück, um weiterzumachen

Lesezeit: 3 Min.

Er ist unter Druck und will es dem Establishment nach eigenen Worten zeigen: Nigel Farage am Dienstag.
Er ist unter Druck und will es dem Establishment nach eigenen Worten zeigen: Nigel Farage am Dienstag. Dan Kitwood/Getty Images

Der Chef der rechtspopulistischen Reform-Partei steckt in Schwierigkeiten. Nun will er zurücktreten und gleich wiedergewählt werden. Andere Parteien sprechen von einem „Zirkus“ – und stellen keine Kandidaten bei der Nachwahl auf.

Von Martin Wittmann, London

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Nigel Farage hört auf, will aber gleich wieder zurückkommen, stärker denn je natürlich. Das war die Botschaft, die der Chef der rechtpopulistischen Partei Reform UK zu vermitteln versuchte, als er bei einem kurzfristig anberaumten Termin in die Kamera sprach. Zwischen zwei britischen Flaggen stehend, die Skyline von London im Hintergrund, im blauen Anzug und mit einer Krawatte mit Fischmuster, kündigte er seinen Rücktritt als Abgeordneter an. Bei der damit erforderlichen Nachwahl in seinem Wahlkreis Clacton-on-Sea will er aber gleich wieder kandidieren. Er wolle, dass die Bürger über sein Schicksal entscheiden, sagte er. Das sei eine Gelegenheit, „to stick two fingers up to the entire Establishment“, was höflich übersetzt etwa heißt: es dem ganzen Establishment so richtig zu zeigen.

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