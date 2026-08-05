Die Zahl der Bafög-Bezieher ist 2025 auf den niedrigsten Stand seit 25 Jahren gesunken: Nach Angaben des Statistischen Bundesamts erhielten im vergangenen Jahr 570 000 Personen monatliche Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz, wie das Bafög ausführlich heißt. Das waren sieben Prozent weniger als im Vorjahr. „Niedriger als im Jahr 2025 war die Zahl der Bafög-Empfängerinnen und -Empfänger zuletzt im Jahr 2000“, berichtete das Amt. „Damit ist seit dem Höchststand im Jahr 2012 (979 300 Geförderte) ein Rückgang der Geförderten-Zahl zu beobachten, der nur 2022 und 2023 unterbrochen wurde.“ Die sinkende Zahl der Geförderten bedeutet auch weniger Ausgaben: Der Bund zahlte für Bafög-Leistungen 2025 im Vergleich zum Vorjahr vier Prozent weniger. Der Bund gab drei Milliarden Euro aus. Bafög dürfen Studierende und Schüler erhalten. 2025 bekamen 443 100 Studierende und 126 900 Schülerinnen und Schüler diese Förderung.