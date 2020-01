Die Grünen wollen Arbeitnehmerrechte stärken, den Niedriglohnsektor verkleinern und Minijobs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen umwandeln. Das geht aus einem Entwurf hervor, den der grüne Bundesvorstand am Dienstag bei seiner Klausur in Hamburg verabschieden will. "Die Armutsquote bleibt konstant über 15 Prozent und ist sogar tendenziell angestiegen. Ein wichtiger Grund dafür ist der im internationalen Vergleich große Niedriglohnsektor", heißt es in dem Papier. Fast ein Viertel der Beschäftigten in Deutschland verdienten weniger als 10,80 Euro pro Stunde. Junge Erwachsene, Frauen, Migranten und Ostdeutsche arbeiteten überdurchschnittlich häufig im Niedriglohnsektor und rutschten in die Armutsfalle. Die Grünen-Spitze will die Einhaltung des Mindestlohns schärfer kontrollieren und diesen auf zwölf Euro anheben. Öffentliche Aufträge sollen nur Firmen bekommen, die Löhne in Tarifhöhe zahlen. Wer die Gründung eines Betriebsrats verhindert, soll sich strafbar machen. Neben dem "Recht auf Weiterbildung" wird auch die "Umwandlung von Minijobs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen" gefordert. Minijobs sind geringfügige Beschäftigungen, die auf maximal 450 Euro monatlich oder 70 Tage pro Jahr begrenzt sind. Die Beschäftigten müssen nicht in die Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung einzahlen, kommen über einen Minijob aber nur selten auf den ersten Arbeitsmarkt. Ob neben Arbeitgebern künftig auch Minijob-Beschäftigte Sozialabgaben leisten sollen, ließen die Grünen zunächst offen. Thema ihrer Klausur ist auch der Umbau der Industrie in Zeiten der Klimakrise.