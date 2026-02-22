Zum Hauptinhalt springen

AfD NiedersachsenEin „System von Machtmissbrauch“ in der AfD?

Lesezeit: 4 Min.

Im AfD-Landesverband Niedersachsen - hier ein Bild vom Parteitag - brodelt es, dem Landeschef werden schwere Vorwürfe gemacht.
Im AfD-Landesverband Niedersachsen - hier ein Bild vom Parteitag - brodelt es, dem Landeschef werden schwere Vorwürfe gemacht. (Foto: Georg Wendt/picture alliance/dpa)

Neben der Verwandtenaffäre hat die Parteiführung noch ein anderes Problem: Aus Niedersachsen hat sie bereits den zweiten Brandbrief erhalten, in dem die Verfasserin vor  „Veruntreuung“ und mutmaßlich strafrechtlich relevanten Vorgängen warnt.

Von Tim Frehler, Berlin

Die AfD ist in diesen Tagen eine Partei der emsigen Briefschreiber. Eine Frau, die sich dabei mit besonderem Eifer hervortut, ist die Europa-Abgeordnete Anja Arndt aus Niedersachsen. Innerhalb kurzer Zeit hat die 60-Jährige bereits den zweiten Brandbrief an die Bundesspitze ihrer in weiten Teilen rechtsextremen Partei geschrieben. Die Vorwürfe, die Arndt gegen Funktionäre aus den eigenen Reihen erhebt, wiegen schwer. Von einem strukturellen „System von Machtmissbrauch, Einschüchterung und mutmaßlich strafrechtlich relevanten Vorgängen im Landesverband Niedersachsen“ ist die Rede, von einem „finanzierten Terror-Netzwerk“. Das Schreiben liegt der Süddeutschen Zeitung vor. Zuerst hatten RTL/ntv und der Stern darüber berichtet.

Verwandtenaffäre
:Sportfreunde im AfD-Büro – auf Kosten der Steuerzahler

Ein AfD-Landtagsabgeordneter in Sachsen-Anhalt hat seine halbe Familie bei der AfD untergebracht. Er selbst hat vier Spieler seines Fußballvereins im Abgeordnetenbüro angestellt.

Von Sebastian Erb, Tim Frehler und Iris Mayer

