Das TV-Duell zwischen Stephan Weil und Bernd Althusmann zeigt, dass die große Koalition in Niedersachsen wohl nur eine Episode bleiben wird.

Von Peter Fahrenholz, München

Fernsehduelle zwischen Amtsinhabern und Herausforderern haben sich in Deutschland erst seit 2002 etabliert, als Gerhard Schröder und Edmund Stoiber aufeinandertrafen. Aus dem zweiten Duell der beiden ist bis heute ein trockener Konter Schröders in Erinnerung geblieben. In der Diskussion über die Arbeitsmarktzahlen bügelte der Kanzler Stoibers Bemerkung, die niedrigste Arbeitslosenquote gebe es im oberbayerischen Freising, mit dem jovialen Satz nieder: "Wir wollen doch hier nicht über Freising reden."