Von Jana Stegemann, Hamburg

Eine Minute bevor die Pressekonferenz beginnt, steht Stephan Weil bereit, er scherzt in Richtung der zahlreichen wartenden Journalisten: „Kann ja keiner ahnen, dass Sie das so interessiert.“ Das, was seit Monaten als Gerücht kursiert, ist am Dienstagmorgen plötzlich Realität geworden: Stephan Weil hört nach zwölf Jahren als Ministerpräsident und 13 Jahren als SPD-Landesvorsitzender im Mai auf – vorzeitig. Eigentlich geht seine dritte Amtszeit bis 2027. Seine Entscheidung hatte er am frühen Morgen hinter verschlossenen Türen dem Landesvorstand verkündet, Stunden später sagte er öffentlich: „Ich bin 66 Jahre – und merke das auch.“ Ministerpräsident zu sein, „das ist eine anspruchsvolle und intensive Tätigkeit, die immer anspruchsvoller und intensiver wird, wie mir scheint“, so Weil.