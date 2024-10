Niedersachsens Staatsgerichtshof prüft zwei Anfechtungen der niedersächsischen Landtagswahl 2022. In einem Fall geht es um den Vorwurf, die AfD habe aussichtsreiche Listenplätze für bis zu vierstellige Zahlungen in eine sogenannte „Kriegskasse“ des heutigen AfD-Landeschefs verkauft und zudem formale Fehler bei der Aufstellung der Liste begangen. Die AfD weist die Vorwürfe zurück. Antragsteller in diesem Verfahren sind zwei FDP-Mitglieder. Ihre Partei hatte den Verbleib im Landtag bei der Wahl knapp verpasst. Die andere Beschwerde betrifft die Wahlkreiseinteilung. Eine Entscheidung des Staatsgerichtshofs wird erst in einigen Wochen erwartet. Die Wahl 2022 gewann die SPD.