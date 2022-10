Von Nicolas Richter, Berlin

Olaf Scholz hat den "Wumms" zu einem prägenden Stilmittel seiner Politik gemacht. Mal will er mit Wumms aus der Corona-Krise, jüngst kündigte er sogar einen "Doppel-Wumms" an, also ein 200 Milliarden Euro schweres Paket für die Entlastung bei Strom- und Gaspreisen. In dieser Woche rechnete der Bundeskanzler vor, dass er während des Ukraine-Kriegs Entlastungspakete im Umfang von 295 Milliarden Euro organisiert habe, was annähernd einem kompletten Bundeshaushalt aus Vor-Corona-Zeiten entspricht. Entsprechend selbstbewusst gab man sich in dieser Woche im Umfeld des Kanzlers: Dort ist man zuversichtlich, dass all das Geld die Sorge in der Bevölkerung und die Kritik der Opposition eindämmen kann.