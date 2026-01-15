„Politik ist für die Gegenwart, eine Gleichung für die Ewigkeit.“ So begründete der Physiker Albert Einstein, warum in seinem Leben stets die Mathematik Vorrang genoss. Julia Willie Hamburg, 39, hat in der Schule selbst gern gerechnet, am Ende sogar mit Einserschnitt. Trotzdem widmet Niedersachsens Kultusministerin einen Großteil ihres Lebens der Politik. Die wiederum hält Arbeitstage bereit, die sich anfühlen können wie eine Ewigkeit. Zum Beispiel, weil sich plötzlich das halbe Land für die schriftliche Division interessiert.