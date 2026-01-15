Zum Hauptinhalt springen

BildungspolitikIhretwegen interessiert sich das halbe Land  plötzlich fürs schriftliche Dividieren

Lesezeit: 2 Min.

Die Bildungsexperten geben ihr recht: Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne).
Die Bildungsexperten geben ihr recht: Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne). (Foto: Julian Stratenschulte/picture alliance/dpa)

Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg setzt eine unspektakuläre Maßnahme um, die auf ein spektakuläres Echo stößt. Über eine Frau, die ungern halbe Sachen macht.

Von Ulrike Nimz

„Politik ist für die Gegenwart, eine Gleichung für die Ewigkeit.“ So begründete der Physiker Albert Einstein, warum in seinem Leben stets die Mathematik Vorrang genoss. Julia Willie Hamburg, 39, hat in der Schule selbst gern gerechnet, am Ende sogar mit Einserschnitt. Trotzdem widmet Niedersachsens Kultusministerin einen Großteil ihres Lebens der Politik. Die wiederum hält Arbeitstage bereit, die sich anfühlen können wie eine Ewigkeit. Zum Beispiel, weil sich plötzlich das halbe Land für die schriftliche Division interessiert.

