Der Grünen-Politiker Belit Onay hat sich in der Stichwahl klar durchgesetzt und bleibt Oberbürgermeister in Hannover – die AfD dagegen verpasst ihr erstes kommunales Spitzenamt in Niedersachsen deutlich. Onay setzte sich mit 61,5 Prozent gegen den SPD-Kandidaten Axel von der Ohe mit 38,5 Prozent durch, wie aus dem vorläufigen Ergebnis der Stadt hervorgeht.

Onay regiert in Hannover seit 2019. Zuvor war die niedersächsische Landeshauptstadt lange in SPD-Hand. Schon im ersten Wahldurchgang vor zwei Wochen hatte Onay bereits fast die absolute Mehrheit errungen mit 45,6 Prozent. Von der Ohe kam damals mit 21,5 Prozent auf weniger als die Hälfte.

Der alte und neue Oberbürgermeister sagte der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung nach seinem Wahlsieg: „Wir sind mit einem guten Gefühl in den Wahlkampf um die Stichwahl gegangen, aber klar ist auch: Wir fangen bei einer Stichwahl alle wieder bei null an.“

Zwei Wochen nach den ersten Entscheidungen bei den Kommunalwahlen wurden in 123 Stichwahlen hauptamtliche Spitzenbeamte wie Bürgermeister und Landräte bestimmt. Gewählt wurden sie für die nächsten acht Jahre. Alle Ergebnisse gelten zunächst als vorläufige amtliche Endergebnisse.

AfD in drei Stichwahlen vertreten

Die AfD war in drei Stichwahlen vertreten – die sie jedoch allesamt verlor. In der kreisfreien Stadt Salzgitter setzte sich der CDU-Politiker Frank Klingebiel gegen die AfD-Kandidatin Patricia Mair durch. Klingebiel – bereits seit 2006 als Oberbürgermeister im Amt – erhielt der Ergebnisseite der Stadt zufolge 74,7 Prozent der Stimmen. Mair kam auf 25,3 Prozent. Bereits im ersten Durchgang vor zwei Wochen hatte Klingebiel in der Stadt mit gut 100 000 Einwohnern klar vorn gelegen, 45,6 Prozent der Stimmen reichten aber nicht für die direkte Wahl. Mair hatte 25,7 Prozent erreicht.

In der Kleinstadt Munster im Heidekreis wurde die Einzelbewerberin Anna Adamczak mit 80,48 Prozent der Stimmen als Bürgermeisterin gewählt. Der AfD-Bewerber Christoph Weynand erreichte 19,52 Prozent. In Bockenem (Landkreis Hildesheim) setzte sich der Einzelbewerber Jens Lüer mit 69,6 Prozent gegen den AfD-Kandidaten Felix Mull mit 30,4 Prozent durch.

Die Region Hannover wird künftig von einer SPD-Frau geführt: Kandidatin Eva Bender entschied die Stichwahl um das Amt der Regionspräsidentin in Hannover klar für sich. Nach der Auszählung aller Wahlbereiche bekam sie 69,4 Prozent der Stimmen. Für den CDU-Kandidaten Oliver Junk stimmten lediglich 30,6 Prozent. Zuletzt hatte die Regionspräsidentschaft der inzwischen nach Berlin gewechselte Steffen Krach inne.

Onyeka Oshionwu von den Grünen ist die neue Oberbürgermeisterin der Universitätsstadt Göttingen. Sie folgt auf Petra Broistedt von der SPD, die nach einer Amtszeit nicht erneut antrat. Oshionwu sammelte 62,95 Prozent der Stimmen. Ihr Herausforderer in der Stichwahl, Ehsan Kangarani von der CDU, kam auf 37,05 Prozent der Stimmen. Zuvor war das Göttinger Rathaus in den vergangenen Jahrzehnten meist in SPD-Hand. Oshionwu wurde auch von Volt und dem Bündnis für nachhaltige Stadtentwicklung unterstützt.