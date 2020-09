Von Rainer Stadler

Die Kurzversion der Geschichte, die Bereitschaftsarzt Ralph Meyer zu erzählen hat: Wer in Niedersachsen die ärztliche Hotline 116 117 wegen eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls anwählt, bekommt dort im schlechtesten Fall den Rat, in den nächsten Tagen mal zum Hausarzt zu gehen.

Meyer weiß aus eigener Erfahrung, wie schlecht die Vermittlung durch die 116 117 zuweilen klappt. Vor einigen Wochen etwa habe er einen Anruf von einem Mitarbeiter der Hotline erhalten, der berichtete, ein Mann habe sich gemeldet, mit Atemnot und Schmerzen in der Brust. Meyer war sofort klar: Verdacht auf Herzinfarkt. Warum er keinen Rettungswagen geschickt habe, fragte er den Mitarbeiter. Seine Antwort: Der Mann habe das abgelehnt, er wolle nicht ins Krankenhaus.

Sofort fuhr Meyer zum Patienten. Als er ankam, hatte ihn der Notarzt bereits abgeholt. Die Ehefrau erzählte, ihr Mann habe schon um 16.15 Uhr die 116 117 gewählt, sei aber nicht durchgekommen. Um 16.36 Uhr habe er erneut angerufen, sein Anruf sei aufgenommen worden. Bereitschaftsarzt Meyer sagt, er sei aber erst um 16.56 Uhr verständigt worden. Da hatte sich der Zustand des Patienten so verschlechtert - er bekam kaum Luft und stand kurz vor dem Kollaps -, dass seine Frau den Notarzt rief.

Meyer lebt in der Kleinstadt Rotenburg bei Bremen. Seit 2010 arbeitet er ausschließlich im Bereitschaftsdienst, er fängt also an, wenn die Praxen der niedergelassenen Ärzte schließen. Lange war er für Patienten direkt zu erreichen, seit Ende Mai laufen alle Anrufe in Niedersachsen unter der Nummer 116 117 bei einem Callcenter im 300 Kilometer entfernten Duisburg ein. Dessen Mitarbeiter verständigen dann Meyer, wenn sich ein Anrufer aus Rotenburg und Umgebung gemeldet hat.

Minister Jens Spahn verweist auf die Zuständigkeit der Kassenärztlichen Vereinigung

Auch andere Ärzte bemängeln die Arbeit des Callcenters. Hans-Jürgen Niedermeyer, Psychotherapeut aus Hannover und erfahrener Bereitschaftsarzt, spricht von "gravierenden Verschlechterungen" und einem "fahrlässigen Rückschritt bei der Versorgung der Patienten". Er hat die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) angeschrieben, die Selbstverwaltung der niedergelassenen Ärzte, die für die Hotline verantwortlich ist. Auch mehrere Politiker informierte er, darunter Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Der antwortete, die KVN sei für die Qualität der Hotline zuständig, der Bund könne darauf keinen Einfluss nehmen.

Niedermeyer kritisiert, dass Menschen, die dringend ärztlichen Rat suchten oder behandelt werden müssten, in der Warteschleife der Servicenummer hingen, nicht selten 30, 40 Minuten, manchmal auch länger als eine Stunde. Manche würden dabei aus der Leitung geworfen, müssten sich dann erneut einwählen. Viele Mitarbeiter des Callcenters hätten nicht die nötige medizinische Kompetenz, um den Anrufern weiterzuhelfen. Auch gegenüber den Bereitschaftsärzten ließen die Mitarbeiter Professionalität vermissen: Immer wieder würden sie falsche Adressen oder Telefonnummern weitergeben und unzureichende Angaben über den Zustand der Patienten - auch in Notfällen, in denen jede Minute entscheidet. Niedermeyers Protest haben sich mittlerweile mehr als ein Dutzend Mediziner angeschlossen.

Die Mitarbeiter der Hotline nutzen eine Software zur Diagnose am Telefon

KVN-Sprecher Detlef Haffke hält die Kritik für überzogen. Die meisten Ärzte seien zufrieden mit der Hotline, von Patienten habe es bisher keine Beschwerden gegeben. Der Gesetzgeber habe die Kassenärzte nun einmal verpflichtet, eine bundeseinheitliche Nummer für den Bereitschaftsdienst anzubieten, die 24 Stunden täglich und sieben Tage die Woche erreichbar ist. Während in anderen Bundesländern die Kassenärztlichen Vereinigungen die Nummer selbst betreiben, habe man sich in Niedersachsen zum Outsourcing an die Firma Sanvartis entschlossen. Deren Mitarbeiter im Callcenter nutzten aber SmED, eine Software, die bundesweit eingesetzt wird. Anhand weniger Fragen lasse sich damit einschätzen, ob der Anrufer ein Notfall ist und sofort mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus muss oder ob eine Untersuchung durch einen Bereitschaftsarzt nötig ist. Oder ob ein Besuch beim Hausarzt in den nächsten Tagen reicht.

Meyer entgegnet, trotz Software sei medizinisches Wissen nötig, um das Krankheitsbild der Anrufer richtig einzuordnen. Ein Mitarbeiter der Hotline habe ihm erzählt, er habe mehrere Menschen, die bei ihm über Husten klagten, zum Hausarzt geschickt. Daraufhin habe er den Mitarbeiter gefragt, ob ihm bewusst sei, dass Husten eventuell auch auf eine Lungenembolie hindeuten könne. Das wisse er nicht, habe er geantwortet, er sei doch nur Ökotroph.

KVN-Sprecher Haffke sagt, man sei mit Sanvartis in ständigem Austausch und habe bereits eine bessere Schulung der Mitarbeiter angemahnt. Für Mittwoch dieser Woche habe man Niedermeyer und andere Ärzte eingeladen, um mit ihnen über ihre Erfahrungen mit der Hotline zu sprechen.

Und was sagt Sanvartis zu den Vorwürfen? Das Unternehmen ließ mehrere Anfragen unbeantwortet. Auf seiner Webseite sucht Sanvartis weiter nach Personal für die Hotline. Medizinische Qualifikation wird nicht vorausgesetzt. "Du wirst ausreichend bei uns geschult", heißt es, "und kannst somit auch gerne als Quereinsteiger zu uns kommen."