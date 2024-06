Das niedersächsische Innenministerium hat den Verein Deutschsprachige Muslimische Gemeinschaft (DMG) in Braunschweig verboten und aufgelöst. Dazu fanden Razzien in acht Gebäuden in Berlin und Braunschweig statt. Der Verein richte sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung und den Gedanken der Völkerverständigung. Er stelle seit Jahren einen zentralen Knotenpunkt in der deutschsprachigen salafistischen Szene dar. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) begrüßte das Vorgehen. Bund und Länder handelten entschieden gegen die Feinde der offenen Gesellschaft. Das Verbot der DMG sei „ein harter Schlag gegen die salafistische Szene in Niedersachsen und darüber hinaus“, erklärte die niedersächsische Innenministerin Daniela Behrens (SPD).