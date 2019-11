Belit Onay hatte prominente Unterstützung, als er am Sonntag Hannovers historische Wahl gewann. Robert Habeck war da, einer der Granden der Grünen. Für seine immer höher schwebende Partei ist dieser Erfolg ja ein weiterer Triumph. Beistand leistete auch Igor Levit, Weltklassepianist und politischer Geist. Und dann, nach einer raschen Auszählung, war es so weit: Belit Onay, 38, von den Grünen wird Oberbürgermeister von Niedersachsens Landeshauptstadt.

Er beendet nicht nur die Serie der SPD, die in ihrer vormaligen Hochburg 73 Jahre lang regiert hatte. Er ist auch der erste OB einer deutschen Landeshauptstadt, der als Kind von Zuwanderern geboren wurde - 1978 in der niedersächsischen Stadt Goslar als Sohn türkischer Eltern, die in den Siebzigerjahren nach Deutschland kamen.

Mit einem am Ende deutlichen Vorsprung von fast sechs Prozentpunkten bezwang der Jurist und bisherige Landtagsabgeordnete Onay bei der Stichwahl den parteilosen Eckhard Scholz, 56, der für die CDU antrat.

Im Sog der Affäre

Der Showdown am Maschsee war nötig geworden, weil in der ersten Runde vor zwei Wochen keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht hatte. Onay und Scholz bekamen Ende Oktober beide 32,2 Prozent der Stimmen.

Der Bewerber des Sozialdemokraten war nur Dritter und schied aus, was viel mit der Affäre im Neuen Rathaus zu tun gehabt haben dürfte, die diese vorgezogene Bürgermeisterwahl erst nötig gemacht hatte: Der vormalige Amtsinhaber Stefan Schostok trat im April 2019 zurück, die Staatsanwaltschaft klagt ihn wegen Untreue an. In die Lücke, die der Skandal der Genossen riss, stieß vor allem er: Belit Onay, der frische, groß gewachsene Mann der Grünen.

"Das ist schon 'ne coole Botschaft"

Der grüne und der schwarze Balken auf der Grafik der registrierten Stimmen wuchsen anfangs fast parallel, als die Wahllokale geschlossen hatten. Schließlich setzte sich Belit Onay mit 53:47 Prozent durch. Künftig darf also er die schwere Amtskette des hannoverschen Stadtoberhaupts tragen und im Prachtbau der Stadtverwaltung die ungefähr 550 000 Bewohner anführen. Er will sich unter anderem für bessere Verkehrsverhältnisse einsetzen, für ein autofreies Zentrum, mehr Fahrradwege, bezahlbaren Wohnraum, moderne Verwaltung, soziales Miteinander.

Kaum zu glauben, dass es vor ihm keinen OB einer deutschen Länderzentrale gegeben hatte, dessen Vater und Mutter aus einem anderen Land stammen. In Hannover ist diese späte Premiere nun eher ein Zeichen von Normalität, jeder Dritte Einwohner hat einen sogenannten Migrationshintergrund, und rechte Parteien sind unbedeutend. Seine Herkunft war im Wahlkampf zwar kaum Thema. Doch Sieger Belit Onay findet schon auch, wie er kürzlich sagte, dass seine Rolle "in diesen Zeiten Symbolkraft" habe: "Das ist schon 'ne coole Botschaft."