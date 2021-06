Vor dem 80. Jahrestag des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion 1941 hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier des Schicksals der sowjetischen Kriegsgefangenen gedacht. Er besuchte das ehemalige Gefangenenlager Sandbostel in Niedersachsen . Für ihn begann damit eine Reihe von Veranstaltungen, um an den - wie er sagte - "verbrecherischen Angriffskrieg" zu erinnern. Mittelpunkt des Gedenkens werde am Freitag eine Rede in der Berliner Gedenkstätte Karlshorst sein, kündigte Steinmeier an. Diese Gedenkstätte werde von Russland, Belarus, der Ukraine und Deutschland getragen. Die Botschafter dieser Länder und aller osteuropäischen Staaten seien eingeladen. Steinmeier mahnte, "dass wir nicht die Geschichte gegen andere, gegen Nachbarn instrumentalisieren". Das nationalsozialistische Deutschland hatte am 22. Juni 1941 die Sowjetunion angegriffen. Diese verlor im Krieg etwa 27 Millionen Menschen, so viele wie kein anderes Land.