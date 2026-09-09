Wenige Tage vor den Kommunalwahlen in Niedersachsen hat der Landtag die Immunität des AfD-Landeschef Ansgar Schledde aufgehoben. Der geht nun von einer bevorstehenden Anklage gegen sich aus, wie aus einer Mitteilung des AfD-Landesverbands hervorgeht. Die Staatsanwaltschaft Hannover hatte bereits 2024 erklärt, dass sie wegen eines Anfangsverdachts ermittle, dass ein AfD-Abgeordneter einerseits Spendengelder nicht unverzüglich weitergeleitet und andererseits Ausgaben für die Partei nicht im Rechenschaftsbericht der Partei aufgeführt habe. In diesem Frühjahr wurden die Ermittlungen um den Verdacht der Untreue und einen weiteren möglichen Verstoß gegen das Parteiengesetz ausgeweitet. Betroffen sind mehrere Bundestags- und Landtagsabgeordnete sowie weitere AfD-Mitglieder. Die Partei hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Auch jetzt sagt Schledde, dass er einer Anklage mit Gelassenheit entgegensehe.