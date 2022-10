Landtagswahl in Niedersachsen:Die SPD atmet auf

Landtagswahl in Niedersachsen

Von Peter Fahrenholz, Hannover

Den ersten Sieg hat Stephan Weil am frühen Nachmittag knapp verpasst. Niedersachsens Ministerpräsident, eingefleischter Fan von Hannover 96, musste eine knappe Niederlage seines Lieblingsclubs hinnehmen, der damit den Anschluss an die Tabellenspitze verfehlte. Aber im Laufe des Nachmittags haben sich Weils Nerven vermutlich Stück für Stück entspannt. Denn bei den Spitzen der Parteien bilden sich in der Regel schon vor der ersten Prognose Vorahnungen heraus. Zudem muss eine Sprachregelung für Sieg oder Niederlage gefunden werden, ehe die erste Garde vor die Kameras tritt.