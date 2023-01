Wahlen in Niederösterreich:Panikmache, aber demonstrativ gut gelaunt

Von Cathrin Kahlweit, Wien

Der Weg ins Städtchen Purgstall an der Erlauf führt entlang an Dutzenden "Landschaftselementen", wie die Österreichische Volkspartei (ÖVP) sie nennt: Selbstgebaute, meist mannshohe Lattenkonstruktionen am Straßenrand oder inmitten winterbrauner Felder; Banner der ÖVP-Kandidaten sind darauf gespannt, verziert mit Holzschnitzarbeiten in Form eines Herzens und den Großbuchstaben "I" und "NÖ" in Blau und Gelb - I love Niederösterreich.