Plasterk, der Kandidat, der nie einer sein durfte, nahm sich am Montag selbst aus dem Rennen. Über ihn erschienene Berichte, die seine Integrität in Zweifel ziehen, seien zwar "unwahr", erklärte er, stünden seiner Ernennung als Premier aber im Wege. Er stehe nicht länger zur Verfügung. Schlechter hätte es für das designierte neue Kabinett kaum beginnen können. Es bleibt erst mal kopflos.

Wie das passieren konnte? Ronald Plasterk schien zunächst zu passen für dieses Bündnis, das keine Liebesheirat ist, sondern eine Zweckunion. Allein zwischen Wilders und Pieter Omtzigt vom "Neuen Gesellschaftsvertrag" liegen Welten, inhaltlich wie menschlich. Als Sozialdemokrat, der sich Wilders' Nationalpopulismus angenähert hat, aber nicht aus dem rechten Milieu stammt, hätte Plasterk Brücken schlagen können. Außerdem galt der gelernte Molekularbiologe als qualifiziert - nicht nur durch langjährige Ministerposten, sondern auch durch spektakuläre Erfolge als Wissenschaftsunternehmer.

Doch dann geriet der 67-Jährige gleich von mehreren Seiten unter Druck. Zum einen zeichnete die Zeitung NRC Handelsblad in akribischen Recherchen ein unvorteilhaftes Bild von seinem Agieren als Manager. Plasterk hatte mit zwei Biotech-Experten 2018 die Firma Frame gegründet, die eine neuartige Krebstherapie vermarktete. 2022 kaufte das deutsche Unternehmen Curevac (Sitz der Zentrale in Tübingen, rechtlicher Sitz in den Niederlanden, laut Wiki) die Firma für 32 Millionen Euro, um sich den Konkurrenten einzuverleiben. Die Datenbank, die das Herz der Frame-Methode bildet, basiert entscheidend auf der Arbeit eines wissenschaftlichen Mitarbeiters der Uniklinik Amsterdam, an den sich Plasterk vor der Firmengründung gewandt hatte. Das Patent, das er daraufhin anmeldete, läuft aber allein auf seinen Namen. Die Uni Amsterdam, die daran zunächst keinen Anstoß genommen hatte, startete im April eine Untersuchung des Vorgangs, die noch läuft. Der damalige Leiter der Uni-Onkologie hat schon durchblicken lassen, dass die Uni und der gutgläubige Datenbank-Ersteller übers Ohr gehauen worden seien.

Und nun wurden auch allerlei offensichtliche Schludrigkeiten in Plasterks wissenschaftlicher Tätigkeit herausgekramt. So scheint er in Fachartikeln identische Beweisstücke an verschiedenen Stellen verwendet zu haben, offenbar per cut and paste vervielfältigt. Und das gleich mehrmals, was zu entsprechenden Anmerkungen seitens der Fachzeitschriften und in einem Fall zu einem Rückzug des ganzen Artikels durch Science führte. Ein weiterer Vorwurf lautet, dass Plasterk seine Firma 2022 wahrheitswidrig als "Kleinunternehmen" deklariert habe.

Detailansicht öffnen Plasterk wäre sein Kandidat gewesen: Geert Wilders, Vorsitzender der rechtspopulistischen Partei Partij voor de Vrijheid (PVV, deutsch: Partei für die Freiheit). (Foto: Koen Van Weel/dpa)

Laut Medienberichten war es vor allem Pieter Omtzigt, der Zweifel an Plasterk geäußert hatte. Was viel mit dem getrübten Verhältnis der beiden zu tun hat. Plasterk hatte auf Vorschlag von Wilders die ersten Koalitionssondierungen nach der Wahl im November moderiert. Omtzigt ließ sie im Januar mit der Begründung platzen, Plasterk habe zu spät über Haushaltsrisiken informiert. Als Revanche ließ Plasterk später wissen, dass Omtzigt seinen Dienstwagen samt Chauffeur ausgeliehen habe, um Journalisten in einem Hotel über seinen Ausstieg zu informieren. Um die Wogen zu glätten, entschuldigte sich Plasterk am Wochenende in einem Leserbrief an die Boulevardzeitung Telegraaf bei Omtzigt für sein Verhalten im Januar. Der Schluss des Briefes - "Sorry, Pieter" - wurde umgehend zu einem Meme, an dem sich Kabarettisten und Kolumnisten über Pfingsten delektierten.

"Du verdienst das nicht, aber ich begreife deinen Beschluss", twitterte Wilders am Montag in Richtung Plasterk. "Du wärst aus meiner Sicht ein hervorragender Ministerpräsident gewesen." Wie es weitergeht, ist offen. Das Vorschlagsrecht für den Posten bleibt beim PVV-Chef, der jedoch allem Anschein nach nicht gerade aus einer Fülle geeigneter Kandidaten schöpfen kann. Möglicherweise verzögert sich der Start des neuen Kabinetts. Zunächst wird am Mittwoch das Parlament debattieren und den Christdemokraten Richard van Zwol mit der Auswahl der Ministerriege betrauen.