30. August 2018, 18:48 Uhr Niederlande Wettbewerb der Provokationen

Der Rechtspopulist Geert Wilders ruft zu Mohammed-Karikaturen auf - ungeachtet gefährlicher Reaktionen.

Von Thomas Kirchner, Brüssel

Es ist eine der für Geert Wilders typischen politischen PR-Aktionen. Viele Medien würden am liebsten nicht darüber berichten - aber schließlich müssen sie es, weil seine Handlungen reale und gefährliche Folgen haben. Auf Twitter hat der niederländische Populist zu einem Wettbewerb um die beste Karikatur zum islamischen Propheten Mohammed aufgerufen, im Wissen, dass dies wütende Proteste aus der muslimischen Welt nach sich ziehen werde. So wie in der Vergangenheit, als es in mehreren Ländern zu Gewalt von Islamisten wegen solcher Karikaturen kam.

In Pakistan wird schon die Ausweisung des Botschafters gefordert

Besonders heftig ist die Reaktion diesmal, wie schon früher, in Pakistan. Dort stoppte die Polizei am Donnerstag einen Protestmarsch der islamistischen Partei TLP. Etwa 10 000 Anhänger hatten von Lahore aus 160 Kilometer in Richtung der Hauptstadt Islamabad ziehen wollen. "Wir werden nur die Ausweisung des niederländischen Botschafters akzeptieren", hatte Parteiführer Khadim Rizvi gesagt. Im Diplomatenviertel von Islamabad wurden 700 zusätzliche Soldaten postiert. Am Dienstag war in Den Haag ein 26 Jahre alter Mann festgenommen worden, der auf Facebook angekündigt hatte, Wilders umbringen zu wollen. Der Mann sprach die pakistanische Nationalsprache Urdu. Wilders hat nach eigenen Angaben "Hunderte" weitere Todesdrohungen erhalten.

Der Nationalist und Islamkritiker will den Wettbewerb am 10. November im Parlament abhalten, und zwar im Hochsicherheitstrakt, in dem seine Partei für die Freiheit sitzt. Der Gewinner soll 10 000 Dollar erhalten, die ein Anonymus spendet. Die Aktion ist Spiegelbild einer Veranstaltung 2015 in einer Vorstadt von Dallas, Texas, die Wilders' islamophobe Bekannte Pamela Geller organisiert hatte. Die Polizei erschoss dort zwei Männer, die Schüsse auf die Veranstaltung abgegeben hatten. Der damalige Sieger soll jetzt in Den Haag die beste Karikatur mit auswählen.

Wilders, der regelmäßig mit extrem islamkritischen Filmen und Aussagen provoziert, geht es bei dem Wettbewerb, wie er sagt, nicht um Provokation, sondern "allein um die Meinungsfreiheit". Die Regierung tut so, als nähme sie ihm das ab, und sieht sich genötigt, dieses sein Recht zu verteidigen. "Ich sehe nicht, was Wilders damit Positives erreichen will, aber er soll es machen dürfen", sagte Premier Mark Rutte. Der Chefredakteur der Zeitschrift The Cartoon Movement sagte: "Ein politischer Zeichner, der sich selbst respektiert, macht so etwas nicht." Unterstützung erhielt Wilders hingegen von einem Amsterdamer Imam. Yassin Elforkani rief alle Muslime auf, den Politiker zu beschützen. "Natürlich tun die Karikaturen weh", sagte er im Radio. "Aber wenn jemand dafür mit dem Tod bedroht wird, dürfen wir das nicht tolerieren."