Als Geert Wilders am späten Mittwochabend vor die Mikrofone tritt, wirkt er abgekämpft, mürbe, in seiner wasserstoffblonden Mähne schimmert immer mehr Grau. Er ist 62 und seit mehr als einem Vierteljahrhundert an der politischen Front. 12 von 37 Sitzen bei der Parlamentswahl zu verlieren, das ist definitiv ein Rückschlag für seine rechtspopulistische Freiheitspartei PVV. Am Donnerstagmorgen wird das Ergebnis auf elf Sitze weniger korrigiert, mittags liegt die Partei sogar mit ein paar Stimmen in Führung. Aber als später Amsterdam ausgezählt ist, liegt seine PVV um 15 000 Stimmen zurück. Der komfortable Vorsprung vor allen anderen ist Geschichte.