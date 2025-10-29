Bei der Parlamentswahl stürzt die rechtspopulistische PVV ab. Erst liegt die sozialliberale D66 vorn, dann liefern sich beide Parteien ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Geht die große Zeit des Rechtspopulisten Geert Wilders zu Ende? Die Parlamentswahl am Mittwoch ergab jedenfalls einen heftigen Rückschlag für den Mann, der in den vergangenen 15 Jahren die niederländische Politik maßgeblich beeinflusst und zuletzt sogar dominiert hat. Seine Partei für die Freiheit (PVV) verlor gemäß einer Hochrechnung des Wahldienstes der niederländischen Nachrichtenagentur ANP elf von 37 Sitzen. Die Hochrechnung beruht auf rund 90 Prozent der ausgezählten Stimmen. Das vorläufige Endergebnis wird im Laufe des Tages erwartet.