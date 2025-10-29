Geht die große Zeit des Rechtspopulisten Geert Wilders zu Ende? Die Parlamentswahl am Mittwoch ergab jedenfalls einen heftigen Rückschlag für den Mann, der in den vergangenen 15 Jahren die niederländische Politik maßgeblich beeinflusst und zuletzt sogar dominiert hat. Seine Partei für die Freiheit (PVV) verlor gemäß einer Hochrechnung des Wahldienstes der niederländischen Nachrichtenagentur ANP elf von 37 Sitzen. Die Hochrechnung beruht auf rund 90 Prozent der ausgezählten Stimmen. Das vorläufige Endergebnis wird im Laufe des Tages erwartet.
NiederlandeGeert Wilders und Linksliberaler Jetten gleichauf
Bei der Parlamentswahl stürzt die rechtspopulistische PVV ab. Erst liegt die sozialliberale D66 vorn, dann liefern sich beide Parteien ein Kopf-an-Kopf-Rennen.
Von Thomas Kirchner
Niederlande:Mit dem unberechenbaren Wilders will niemand mehr regieren
Nach dem schnellen Aus für die Rechtskoalition müssen die Niederländer am Mittwoch schon wieder ein neues Parlament wählen. Und wie vor zwei Jahren liegt der Rechtspopulist Geert Wilders in Führung. Doch diesmal gibt es einen entscheidenden Unterschied.
