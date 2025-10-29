Geht die große Zeit des Rechtspopulisten Geert Wilders zu Ende? Die Parlamentswahl am Mittwoch ergab jedenfalls einen heftigen Rückschlag für den Mann, der in den vergangenen 15 Jahren die niederländische Politik maßgeblich beeinflusst und zuletzt sogar dominiert hat. Seine Freiheitspartei PVV verlor gemäß einem Exit Poll von 21 Uhr 12 von 37 Sitzen. Als stärkste Kraft wurde sie demnach überraschend von der sozialliberalen D66 abgelöst. Stabilisiert sich das Ergebnis, könnte deren Parteichef Rob Jetten sogar vom Amt des Premierministers träumen. Der Islamkritiker Wilders kommt dafür nicht infrage, alle Mitte-Parteien hatten ausgeschlossen, mit ihm zu koalieren.