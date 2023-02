Die Niederlande starten im Herbst ein Experiment mit dem Handel von legal angebautem Marihuana. Coffeeshops in den südlichen Städten Tilburg und Breda dürften als Erste diese Drogen verkaufen, teilte Gesundheitsminister Ernst Kuipers am Mittwoch in Den Haag dem Parlament mit, zunächst als Testphase. In Coffeeshops wird Verkauf und Konsum kleiner Mengen Haschisch oder Marihuana geduldet, Anbau und Großhandel sind verboten. Daher sind die Coffeeshops auf illegale, oft kriminelle Großhändler angewiesen. Um dies zu beenden, hatte die Regierung dem Experiment mit staatlich kontrolliertem Marihuana-Anbau zugestimmt. Danach will Den Haag über die völlige Cannabis-Legalisierung entscheiden. Von zehn ausgewählten Züchtern kann erst einer größere Mengen liefern. Ein Problem ist, dass die Betriebe bisher bei keiner Bank Geschäftskonten eröffnen dürfen.