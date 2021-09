Was ist in den Niederlanden los?

Von Thomas Kirchner, Amsterdam

Der König hat keine Wahl. Am Prinsjesdag, zur feierlichen Eröffnung des neuen niederländischen Parlamentsjahrs am dritten Dienstag im September, muss er klaglos vorlesen, was die Regierung ihm diktiert. Also sprach Willem-Alexander in dieser Woche auf dem Thron: Eine schwierige Zeit liege hinter der Nation, und es gebe noch manche Probleme zu lösen. Aber was die Wirtschaft betrifft, da laufe es; man könne sich "mit den Besten" messen: "Zu den berechtigten Sorgen gehört auch die Feststellung, dass die Niederlande ein gutes Land sind und bleiben, um darin zu leben."