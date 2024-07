Gute sieben Monate nach dem Wahlsieg des Rechtspopulisten Geert Wilders in den Niederlanden hat die erste Koalition mit Beteiligung seiner Partei PVV ihre Arbeit aufgenommen. Das Kabinett unter Führung des parteilosen Ex-Geheimdienstchefs Dick Schoof und mit Ministern der nationalistischen Freiheitspartei PVV wurde am Dienstag vereidigt. Wilders hatte auf das Amt des Ministerpräsidenten verzichtet und Schoof vorgeschlagen, der zuletzt Spitzenbeamter im Justizministerium war. Die Regierung strebt eine Begrenzung der Einwanderung und eine Lockerung der EU-Asyl- und Umweltvorschriften an. Zur Koalition gehören auch die liberal-konservative VVD des bisherigen Regierungschefs Mark Rutte, die neue rechtskonservative NSC sowie die Bauernpartei BBB.