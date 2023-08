Die Nominierung des niederländischen Außenministers Wopke Hoekstra zum neuen EU-Kommissar für Klimaschutz trifft in seiner Heimat auf zunehmenden Widerstand. Eine Petition gegen seine Ernennung war am Donnerstag bereits von mehr als 30 000 Menschen unterzeichnet worden. Das meldete die Bürgerbewegung De GoedeZaak (Die gute Sache). Kritik gibt es auch in Hoekstras Partei, der christdemokratischen CDA, sowie in Umweltschutzorganisationen. In der Petition wird aufgerufen, einen Kandidaten zu nominieren, der Klimaschutz ernst nehme. Hoekstra, der früher beim Ölkonzern Shell arbeitete, habe sich weder als Finanz- noch Außenminister als Klimaschützer hervorgetan. Er soll dem Niederländer Frans Timmermans in Brüssel folgen, der als Spitzenkandidat für das rot-grüne Bündnis bei der niederländischen Parlamentswahl im November antritt. Ministerpräsident Mark Rutte hatte überraschend Hoekstra für den Posten vorgeschlagen. Die EU-Kommissionsvorsitzende Ursula von der Leyen hatte ihn am Dienstag nominiert, er braucht noch die Zustimmung des Europäischen Parlaments.