Pim Fortuyn wurde im Alter von 54 Jahren in Hilversum von einem Tierschützer ermordet.

Vor zwanzig Jahren wurde der niederländische Populist Pim Fortuyn erschossen. Mit ihm begann die Zeit für Hypes und Provokationen in der Politik.

Von Thomas Kirchner

6. Mai 2002, neun Tage vor der Parlamentswahl, nachmittags: Pim Fortuyn hatte in Hilversum ein Radiointerview gegeben und lief zu seinem Auto, als ihn mehrere Schüsse in Kopf und Brust trafen. Der 54 Jahre alte Politiker, dessen eben erst gegründete Partei in den Umfragen vorne lag, starb sofort. Der Attentäter? Kein muslimischer Einwanderer, keiner von jenen, die Fortuyn nicht mehr ins Land lassen wollte. Sondern ein "Weißer", wie die Behörden betonten, der Tierschützer Volkert van der Graaf, der kurz darauf festgenommen wurde.