Als Roxane van Iperen ein Haus bei Amsterdam kauft, ahnt sie nicht, dass sich hier einst 17 Menschen in Nischen und Zwischenräumen vor den Nazis versteckten. Was geschah mit ihnen? Die Geschichte einer Entdeckung.

Man sieht das Haus schon von Weitem, wie es groß und einsam am Waldrand steht. Zwei Etagen, Reetdach, darin ein auffälliges halbrundes Fenster. Auf der Straßenseite hat jemand weiße Buchstaben an die Backsteinwand montiert: "t Hooge Nest", das Hohe Nest. Ein auffälliges Haus in dieser Gegend östlich von Amsterdam, in der sonst eher schlichte Reihenhäuschen stehen. Von dem aber, was das Hohe Nest wirklich zu etwas Besonderem macht, ist fast nichts mehr zu sehen. "Tut mir leid", sagt Roxane van Iperen zur Begrüßung. "Die meisten Leute sind enttäuscht, wenn sie das erste Mal herkommen."